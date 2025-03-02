Экс-советник Трампа обвинил Мерца в провоцировании выхода США из НАТО

Возможный новый канцлер Германии Фридрих Мерц дал «зеленый свет» выходу США из НАТО своим высказыванием о независимости от Вашингтона. Так считает бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.

В интервью немецким СМИ Болтон прокомментировал заявление Мерца, сделанное на выборах в бундестаг 23 февраля. Мерц сказал тогда, что на посту канцлера будет добиваться независимости Германии от США и это станет «абсолютным приоритетом» его политики.

«Я надеюсь, что он оговорился и не имел это в виду серьезно... Подобные заявления дают Трампу зеленый свет на то, чтобы выйти из НАТО!» — сказал Болтон.

По его мнению, президент США может использовать высказывание Мерца как предлог для дистанцирования от Европы. Это грозит европейцам крахом, поскольку они не смогут обеспечить собственную безопасность: для замены НАТО европейским блоком им потребуются «практически неисчислимые суммы».

Мерц выступил с жестким заявлением по США и НАТО

Ранее бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис заявил, что альянс может распасться из-за разногласий США и Европы по поводу украинского кризиса.