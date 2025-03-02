Уолтц: Для окончания конфликта на Украине потребуются уступки по территориям

Соединенные Штаты не могут выяснить, на какие компромиссы готов пойти Киев для достижения мирного соглашения, однако предстоящие территориальные уступки становятся очевидными. С таким заявлением выступил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

— Мы не можем получить никакой конкретики от украинцев, но очевидно, что будут определенные территориальные уступки, — сказал он в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о возможных компромиссах со стороны Киева.

Уолтц также добавил, что американская администрация ожидает уступок и от России.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

По словам советника, в американской делегации в пятницу, 28 февраля, единогласно рекомендовали Трампу досрочно завершить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, которые проходили в Вашингтоне. По его словам, после протокольной части переговоров в Овальном кабинете, где Трамп и Зеленский общались на повышенных тонах и не скрывали своих разногласий, обе делегации разошлись по разным помещениям. При всем этом Уолтц напомнил президенту Украины, что «готовность США и американских налогоплательщиков помогать — не безгранична».