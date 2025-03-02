Уолтц озвучил позицию США по членству Украины в НАТО

Уолтц: Соединенные Штаты не видят Украину членом НАТО
Соединенные Штаты не видят Украину членом НАТО, рассказал советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Вашингтон в ходе консультаций с Киевом пытается понять, на какие уступки готовы пойти власти страны ради мирного урегулирования.
«Мы не можем получить никакой конкретики от украинцев, но очевидно, что будут определенные территориальные уступки», — отметил Уолтц.
Чиновник пояснил, что американская администрация ожидает и определенных уступок со стороны России.
Вашингтон полагает, что в обеспечении будущих гарантий безопасности Украины должны лидировать европейские страны, заметил Уолтц. Он добавил, что им также следует усилить собственную оборону.
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Великобритания и Франция ведут разговоры об отправке собственных военных на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву, рассказал советник. Он подчеркнул, что пока не стоит «заходить слишком далеко вперед» в этом вопросе.