Уолтц озвучил позицию США по членству Украины в НАТО

Соединенные Штаты не видят Украину членом НАТО, рассказал советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон в ходе консультаций с Киевом пытается понять, на какие уступки готовы пойти власти страны ради мирного урегулирования.

«Мы не можем получить никакой конкретики от украинцев, но очевидно, что будут определенные территориальные уступки», — отметил Уолтц.

Чиновник пояснил, что американская администрация ожидает и определенных уступок со стороны России.

Вашингтон полагает, что в обеспечении будущих гарантий безопасности Украины должны лидировать европейские страны, заметил Уолтц. Он добавил, что им также следует усилить собственную оборону.

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Великобритания и Франция ведут разговоры об отправке собственных военных на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву, рассказал советник. Он подчеркнул, что пока не стоит «заходить слишком далеко вперед» в этом вопросе.