Сийярто выступил с резкой критикой ЕС после атаки Киева на «Турецкий поток»

Брюссель нарушил уже две из четырех гарантий энергобезопасности Венгрии, в обмен на которые Будапешт согласился на полгода продлить европейские санкции против России в конце января, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом пишет HirTV.

По данным портала, первая гарантия заключалась в том, что ЕС будет с участием Будапешта вести переговоры с Киевом по поводу возобновления транзита газа через украинскую территорию. В итоге, Венгрию на встречу не пригласили, а транзит прекратился 1 января 2025 года, после завершения срока сделки.

«ЕК гарантировала, что Украина не будет атаковать инфраструктуру, отвечающую за поставки энергии в ЕС. Однако, к нашему глубокому сожалению, Украина осуществила атаку дронами на компрессорную станцию «Русская» газопровода «Турецкий поток» в ночь на 28 февраля», — отметил Сийярто.

Министр отметил, что безопасность «Турецкого потока» имеет ключевое значение для газоснабжения Венгрии.

В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на «Турецкий поток»

Ранее Сийярто сообщил, что еще одной гарантией является обязательство Украины бесперебойно поставлять нефть по своей территории по трубопроводу «Дружба». Четвертую гарантию он не посчитал нужным раскрыть.