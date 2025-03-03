Зеленский заявил, что готов подписать с США сделку по ископаемым

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности подписать с США соглашение о редкоземельных металлах. Об этом он сообщил журналистам.

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"Наша политика – продолжать, что было в прошлом, мы настроены конструктивно. Если мы согласились подписать сделку по минералам, мы готовы подписать ее", – приводит ТАСС слова украинского лидера.

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По его словам, теперь все зависит от готовности Белого дома.

Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для того, чтобы провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом и подписать соглашение по природным ресурсам. Однако вскоре беседа двух лидеров в Белом доме завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание сделки. После конфликта украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.

Позже американский лидер заявил , что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Украинский президент, в свою очередь, заявил, что не будет извиняться перед Трампом. По словам Зеленского, он не понимает, что украинская сторона сделала "не так" во время прошедших переговоров.