Уолтц: США нужен лидер на Украине, с которым можно вести дела

США нужен украинский лидер, способный вести дела. С таким заявлением выступил советник президента США Дональда Трампа Майкл Уолтц в интервью телеканалу ABC.

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Уолтц заявил, что администрация Трампа сомневается в готовности Зеленского завершить конфликт на Украине и вести переговоры добросовестно. Он добавил, что с момента перепалки в Белом доме и отъезда украинской делегации не общался ни с Зеленским, ни с кем-либо из киевских представителей.

Вашингтон считает, что действия украинского президента на скандальной встрече в Белом доме были попыткой помешать усилиям администрации Трампа по урегулированию конфликта.

— США нужен украинский лидер, с которым можно вести дела, — добавил Уолтц в разговоре с телеканалом.

Перепалка в Белом доме случилась в пятницу, 28 февраля. На встрече с Дональдом Трампом украинский президент Зеленский выступил против прекращения конфликта и перемирия с Москвой. Он заявил, что «только прекращение огня» с Россией «не сработает». В конце концов разговор между Трампом и Зеленским перерос в словесную перепалку. Впоследствии украинский президент досрочно покинул Белый дом.