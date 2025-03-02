Госдеп обвинил Зеленского в попытке помешать миру на Украине

Вашингтон считает, что Владимир Зеленский на встрече в Белом доме пытался помешать миротворческим усилиям Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала ABC заявил госсекретарь США Марко Рубио.

В воскресном интервью Рубио сказал, что цель новой администрации США заключается в том, чтобы «заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров». Он призвал не мешать миротворческому процессу и признал, что именно так поступил Зеленский.

Маск прокомментировал отказ Зеленского от прекращения огня

«Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению», — сказал Рубио.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что считает отказ Владимира Зеленского от скорейшего прекращения огня «жестоким и бесчеловечным».