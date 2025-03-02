Пезешкиан заявил о разногласиях с лидером Ирана по переговорам с США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил против переговоров Тегерана с Вашингтоном, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Об этом сообщает агентство IRNA.

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«Я считал, что лучше вести переговоры, верховный лидер сказал, что мы не будем вести переговоры с США, и я также заявил, что мы не будем вести переговоры с США, — сказал он.

Пезешкиан уточнил, что верит в переговоры, однако Иран по-прежнему будет находиться на сформулированной Хаменеи позиции.

Ранее Хаменеи на своей странице в социальной сети X после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил свои слова о ненадежности Вашингтона и Европы.