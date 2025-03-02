Мелони предложила встречу США и ЕС для обсуждения украинского кризиса

Премьер Италии Джорджа Мелони предложила устроить встречу глав США и стран ЕС, чтобы обсудить конфликт на Украине. Об этом Мелони заявила на встрече в Лондоне, передает Rainews24.

Телеканал показал общение Мелони с премьером Британии Киром Стармером.

«Я предложила провести встречу лидеров США и Европы, потому что если мы разделимся, это сделает нас всех слабее», — сказала итальянский премьер.

По ее словам, все хотят достичь «справедливого и прочного мира на Украине».

Данное предложение звучит от Мелони уже второй раз. После встречи Зеленского и Трампа в Белом доме Мелони выступила с заявлением, предложив «экстренный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены решать сегодняшние большие вызовы в ситуации с Украиной».

При этом в ее заявлении не содержалось посланий о солидарности с Зеленским, которые отправили другие европейские лидеры.

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Представители ряда европейских стран встречаются сегодня в Лондоне, чтобы обсудить украинский кризис. Саммит проходит после катастрофической встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме.

Мероприятие организовано в Ланкастер-хаусе, недалеко от Букингемского дворца.

Участвуют лидеры Германии, Франции, Испании, Италии, Дании, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Чехии, Румынии и Канады. На встрече также будут присутствовать глава МИД Турции, генсек НАТО и председатели Европейской комиссии и Европейского совета.