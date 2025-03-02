В Германии заявили о скорой встрече Мерца и Трампа

Лидер победившего на парламентских выборах в ФРГ блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом заявил вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, передает Tagesspiegel.

«Мерц встретится с Трампом как можно скорее, и тогда у него уже будут при себе более высокие расходы на оборону», — сказал он.

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который, вероятнее всего, станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким».

В ноябре 2024 года Мерц заявил, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост канцлера ФРГ. При этом политик сообщил, что может выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Мерц выступил с жестким заявлением по США и НАТО

Позже Мерц уточнил, что никогда не ставил ультиматума Путину, и отверг критику со стороны Шольца по поводу угроз в адрес ядерной державы.