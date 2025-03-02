Венгрия предлагает ЕС немедленно начать переговоры с РФ

Правительство Венгрии подтвердило, что премьер-министр Виктор Орбан направил председателю Евросовета Антониу Коште письмо с призывом начать прямые переговоры между Евросоюзом и Россией.

В документе, опубликованном на правительственном сайте, содержится также предложение к ЕС поддержать нейтральную резолюцию по Украине, принятую 24 февраля Советом Безопасности ООН.

"Я убежден, что Европейский союз, следуя примеру Соединенных Штатов, должен начать прямые дискуссии с Россией о прекращении огня и установлении прочного мира на Украине", - говорится в послании Орбана, содержание которого ранее было изложено рядом западных СМИ.

В нем также отмечается, что внутри ЕС сохраняются "стратегические разногласия в подходе к Украине" и поэтому консенсуса на саммите сообщества 6 марта достичь не удастся. В связи с этим Орбан предложил не принимать на этой встрече пространный документ с общими выводами, а ограничиться кратким заявлением об одобрении резолюции СБ ООН от 24 февраля.

Эта резолюция Совбеза носит нейтральный характер, в ней не возлагается ответственность за конфликт на Украине на какую-либо одну из противоборствующих сторон. Она была принята при поддержке России, Китая, США и еще семи стран. Пять государств, включая Великобританию и Францию, от голосования воздержались. Документ содержит призыв "быстро положить конец конфликту и установить долгосрочный мир между Украиной и Российской Федерацией".

Комментируя публикацию письма премьер-министра, его политический советник и однофамилец Балаж Орбан сообщил, что правительство Венгрии "не хотело обсуждать этот вопрос публично". Но поскольку содержание послания стало известно, правительство готово повторить: "Позиция Венгрии заключается в том, что прямые переговоры с Россией должны начаться немедленно для достижения прекращения огня и прочного мира".