Маск прокомментировал отказ Зеленского от прекращения огня

Предприниматель Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, заявил в соцсети X, что считает отказ Владимира Зеленского от скорейшего прекращения огня в конфликте на Украине «жестоким и бесчеловечным».

В Белом доме в пятницу, 28 февраля, прошли переговоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер корректно, но отчетливо описал ситуацию, в которой оказалась Украина, раскрыл перспективы дальнейшего продолжения конфликта.

Украинский лидер вступил в перепалку с Трампом, нагрубил журналистам. Переговоры завершились досрочно, сделка по ресурсам сорвалась, пресс-конференцию отменили.

«Я говорил более двух лет назад, что Украина должна либо стремиться к миру, либо нести тяжелые потери без каких-либо приобретений. Последнее [тогда] было выбором Зеленского. Теперь он хочет сделать это снова. Это жестоко и бесчеловечно», — отметил Маск.

Ранее бизнесмен сообщил, что у Трампа и его украинского коллеги были разные цели во время спора. По его мнению, Зеленский желал получить деньги, чтобы продолжить конфликт, а республиканец настаивал на прекращении огня.

Стармер назвал три составляющие мира на Украине

Маск также призвал проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для Украины.