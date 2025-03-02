Президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому следует возобновить диалог и подписать сделку, касающуюся полезных ископаемых Украины, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом пишет РБК в Telegram-канале.

Переговоры между лидерами прошли накануне в Овальном кабинете. Стороны не смогли прийти к консенсусу по ряду ключевых вопросов международной повестки, беседа прошла в очень напряженной обстановке. Сделка по ресурсам сорвалась, пресс-конференцию отменили, Зеленскому посоветовали как можно быстрее покинуть Белый дом.

«Соглашение по минералам настолько важно, потому что оно может стать переломным моментом, который создаст сильный экономический интерес для президента США, который, к лучшему или худшему, действует на очень прагматичной основе», — отметил Стубб.

Президент пояснил, это может проложить путь для прекращения огня и мирных переговоров.

Ранее Стубб сообщил, что президент России Владимир Путин оказался победителем в переговорах между Трампом и Зеленским. «Фактически, оказался только один победитель, и он даже не присутствовал там. Это Владимир Путин», — отметил глава Финляндии.

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Стубб рассказал, что Финляндия разработала предварительный план, направленный на достижение мира. Он подразумевает всестороннее укрепление Украины, максимально возможное давление на Россию.