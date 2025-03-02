Стармер и Макрон прибыли на саммит по Украине в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на саммит в Лондоне по Украине.

Об этом сообщает Sky News.

«Стармер заявил, что сегодняшняя важная встреча с мировыми лидерами будет посвящена мирному плану, который европейцы представят США», — пишет издание.

Стармер назвал три составляющие мира на Украине

Ранее Стармер в интервью «Би-би-си» озвучил пункты для достижения мира на Украине. По его мнению, для этого нужен европейский элемент с гарантиями безопасности.