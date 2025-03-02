Трамп-младший резко высказался об уличном насилии ТЦК над украинцами

Насильственная уличная мобилизация на Украине является «абсолютным злом». Об этом в соцсетях заявил Дональд Трамп-младший, опубликовав фото с одним из эпизодов «работы» ТЦК.

Трамп-младший опубликовал кадры из Львова, где сотрудники военкомата (ТЦК) хватают на улице неизвестного мужчину и заталкивают в машину с применением физической силы.

«Это абсолютное зло», — написал сын американского президента в соцсети X.

Также в публикации упоминается конфликт вице-президента США Вэнса с Зеленским в Белом доме. Тогда Вэнс сказал, что у Зеленского большие проблемы на фронте и не хватает людей. Зеленский грубо ответил, что Вэнс не был на Украине и не владеет ситуацией.