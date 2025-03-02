СМИ: в ФРГ ищут предполагаемых элитных агентов ГРУ

Спецслужбы ФРГ всполошились из-за возможного въезда в страну из Чехии предполагаемых российских агентов из ГРУ. Об этом пишут местные СМИ.

Журналисты отметили, что информацию немецким коллегам о возможных «российских агентах» передали разведслужбы Северной Македонии и Чехии, но в Германии след был потерян.

По данным газеты, группа россиян могла заехать на территорию Германии на микроавтобусе Mercedes-Sprinter 16 февраля.

Сотрудники военной контрразведки ФРГ и Федерального ведомства по защите Основного закона следили за машиной, однако пассажиры вышли в Лейпциге и Ганновере и «бесследно исчезли».

В спецслужбах Германии подозревают, что всего в группе находятся пять человек, в том числе женщина и некий «выпускник элитной школы спецназа ГРУ».