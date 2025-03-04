Илон Маск предложил Зеленскому сбежать из страны

Американский миллиардер Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому снять сложить с себя полномочия и уехать в нейтральную страну. Об этом он написал в одной из социальных сетей.

Илон Маск указал в своем сообщении: «Зеленскому следует предложить некую амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине».

Так американский политик и бизнесмен ответил на сообщение адвоката Рогана О 'Хэндли. Юрист сделал предположение, что Владимир Зеленский сядет в тюрьму после того, как на Украине окончится конфликт.

Ранее Илон Маск поддержал посты, в которых были обвинения в адрес украинского политика в уклонении от военной службы. Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по присланным повесткам.