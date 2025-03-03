Президент Абхазии назвал отношения с Россией главным направлением работы

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что одним из главных направлений его работы станет наращивание взаимодействия с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что взаимоотношения с Российской Федерацией — ключевое направление для республики.

«Считаю, что уровень взаимодействия в последние годы снижался. Необходимо наращивание взаимоотношений с РФ по разным направлениям», — сказал политик журналистам.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

1 марта прошел второй тур. В нем участвовали уже двое кандидатов — Гунба и Ардзинба. Первый по итогам второго тура выборов набрал 54 954 голосов избирателей.

Согласно конституции Абхазии, президентом может быть избрано лицо абхазской национальности, гражданин Абхазии не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. При этом президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.