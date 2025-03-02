Британский премьер Кир Стармер назвал три составляющие мира на Украине.

Как сообщает РБК со ссылкой на политика, для этого нужны «сильная Украина» и сильная позиция президента для переговоров, «европейский элемент с гарантиями безопасности» и поддержка со стороны США.

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«Вы не можете заключить сделку, которая развалится, и именно это беспокоит Зеленского», — добавил Стармер.

Ранее он сообщил, что Лондон и Париж представят США свой план по урегулированию на Украине.