Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер призвал создать в Европе армию. Об этом сообщает РИА Новости.

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В беседе с Funke Вебер заявил, что Европа должна сама вооружать себя.

«Мы должны усилить нашу собственную оборонную индустрию», — заключил он.

Ранее глава МИД Росси Сергей Лавров назвал идеи европейских лидеров о введении миротворческого контингента на Украину наглостью. По его словам, план введения миротворцев на Украину — это продолжение науськивания киевского режима на войну против России.