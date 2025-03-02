Прибалтика испугалась возможного сближения США и России

Эстония, Латвия и Литва выражают обеспокоенность возможным восстановлением прежнего статуса между США и Россией после переговоров американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщил Onet высокопоставленный польский чиновник.

Высокопоставленный польский чиновник заявил, что Эстония, Латвия и Литва обеспокоены возможным сближением США и России после переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Прибалтийские страны опасаются, что это может привести к поддержке Трампом восстановления статус-кво, существовавшего в 1997 году, когда они не входили в Североатлантический альянс, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам польского представителя, прибалтийские республики «находятся в ужасе» перед перспективой возвращения политической ситуации времен подписания «Основополагающего акта РФ – НАТО». Тогда, в 1997 году, страны Балтии еще не были членами НАТО, и возврат к такому положению дел воспринимается ими как угроза собственной безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский предстал в Белом доме как «голый король», и подчеркнула, что многие боялись говорить об этом открыто.