Украинский лидер Владимир Зеленский «навредил себе» в глазах общественности после его перепалки с американским президентом в Белом доме.

Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт», - подчеркнул он.

Маск оценил стратегию Зеленского на переговорах

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.