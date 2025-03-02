Эрдоган собрался на четвертый срок

Досрочные президентские выборы в Турции пройдут в ноябре 2027 года, а кандидатом правящего альянса будет вновь Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом заявил помощник председателя правящей Партии справедливости и развития, глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман, передает турецкий телеканал TGRT Haber.

«Даст Бог, мы вновь выдвинем нашего президента в качестве кандидата на следующих президентских выборах в ноябре 2027 года, и флаг "Республиканского альянса" вновь будет развеваться в небе Турции», — заявил Яйман.

По его словам, «пока есть такой мировой лидер», необходимости в другом кандидате в президенты нет.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о территориальной целостности Украины после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.