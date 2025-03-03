В офисе Зеленского после перепалки в Белом доме признали разворот политики США

Украинские власти признали серьезный разворот политики Вашингтона после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, следует из заявления советника офиса Зеленского Сергея Лещенко.

"То, что мы наблюдали в Белом доме, указывает на достаточно серьезный разворот в менталитете людей, которые будут руководить Америкой в ближайшие годы. Возможно, один срок, возможно, и после этого", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Лещенко назвал пересмотр концепции Белым домом "неприятной ситуацией", а также "очень тревожным звонком" для Европы.

При этом советник выразил недовольство тем, что украинские политики критикуют Зеленского, в том числе за одежду стиля милитари, в которой он явился в Белый дом.

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"Вопрос не в дресс-коде, вопрос в том, что такая власть в Америке. Нам с ней надо жить, нам с ней надо дружить", - считает Лещенко.

28 февраля Зеленский пришел на встречу в Белый дом в черных брюках и черном джемпере. На это Трамп сказал, что Зеленский приоделся. Сам президент США надел костюм темно-синего цвета, белую рубашку и красный галстук. Затем, во время ответов на вопросы прессы перед переговорами, Трамп и Зеленский поспорили на повышенных тонах. Зеленский перебивал Трампа и грубил прессе. Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. В итоге Зеленского попросили покинуть Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, а также пресс-конференция по итогам переговоров не состоялись.