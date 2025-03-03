Стармер: Россия не может диктовать условия мира на Украине
Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что российская сторона должна участвовать в процессе по урегулированию украинского конфликта, однако Москва не может диктовать условия. Слова политика передаёт YahooNews.
«Мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности ещё до того, как мы придём к соглашению», — заявил британский премьер.
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Ранее Стармер назвал три составляющие мира на Украине.
Он сообщил, что Лондон и Париж представят США свой план по урегулированию на Украине.