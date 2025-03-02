В Белом доме раскрыли, как Трамп унизил Зеленского после скандала

Президент США Дональд Трамп в прямом и переносном смысле «съел ланч Владимира Зеленского» после конфликта в Белом доме. Об этом в эфире Fox News заявила пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.

Ведущая телеканала спросила, кто принял решение отменить обед с Зеленским после скандала в Овальном кабинете, и досталось ли что-нибудь самой Левитт.

«Ну, президенту понравился обед. Он в переносном и буквальном смысле съел ланч Зеленского, и это было его решение. Он чувствовал, что Зеленский в данный момент находится не в том состоянии, чтобы вести мирные переговоры», — сказала Левитт.

Она отметила, что для ведения мирных переговоров обе стороны должны сесть за стол, чтобы заключить сделку, пускай им и придется «уйти немного недовольными».

Администрация Трампа потребовала публичных извинений Зеленского

По ее словам, «Зеленский не может это признать», и понять, что Джо Байдена больше нет в Овальном кабинете. Белый дом не собирается просто выписывать чеки на конфликт и требует реального прочного мира, такова позиция Дональда Трампа.