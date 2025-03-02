В Финляндии сняли арест с танкера Eagle S

Полиция Финляндии сняла арест с танкера Eagle S, который был задержан по подозрению в обрыве кабеля Estlink 2 в Балтийском море.

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Об этом сообщили правоохранительные органы, передает РИА Новости.

«Нет никаких оснований для дальнейшего ареста судна. <...> С точки зрения следствия, никаких препятствий для продолжения движения судна из территориальных вод Финляндии нет», — говорится в сообщении.

25 декабря произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию. На следующей день финская погранслужба задержала в Балтийском море вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. — его заподозрили в причастности к инциденту. Впоследствии он был арестован.

На фоне этих событий президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости бороться с рисками, которые якобы создает «теневой флот» России, а в ЕС пригрозили санкциями.