Британия и Франция намерены совместно с Украиной подготовить план прекращения боевых действий, который они затем представят Вашингтону.

Об этом заявил в интервью BBC британский премьер-министр Кир Стармер.

"Мы договорились, что Великобритания вместе с Францией и, возможно, одной или двумя другими странами будут работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем мы обсудим этот план с Соединенными Штатами", - сказал Стармер.

По словам британского премьера, соглашение о подготовке плана стало результатом его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, с которым он встречался накануне.

Стармер также перечислил три вещи, которые, по его мнению, необходимы для достижения стабильного мира: "сильная Украина", "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка со стороны США.