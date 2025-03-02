В Финляндии выступили с радикальным призывом из-за поведения Зеленского

Скандал в Белом доме показал, что Зеленский «больше не в своем уме» и должен немедленно уйти в отставку. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

В соцсети X ученый прокомментировал конфликт Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме, а также обратился к руководству ВСУ.

«Кадры из Белого дома четко показывают, что Зеленский больше не в своем уме. Он должен уйти в отставку, если он этого не сделает, в дело должно вступить руководство ВСУ», — написал Малинен.

Он уверен, что в противном случае начнется разрушение Украины.

Администрация Трампа потребовала публичных извинений Зеленского

Ранее сообщалось, что фамилия Зеленского стала нарицательной в Латинской Америке, там появился «карибский Зеленский».