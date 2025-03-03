Каллас обвинила США в неожиданном изменении позиции по Украине

Позиция США по резолюции ООН по Украине неожиданно изменилась после встречи с российскими чиновниками.

Об этом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила в интервью телеканалу CBS.

«Мы вместе с новой администрацией [США] составили проект резолюции, касательно поддержки Украины. Но когда они [американцы] встретились с россиянами, что-то случилось после этого, потому что поведение изменилось», — сказала она, однако не уточнила, о какой именно встрече идет речь.

По словам главы европейской дипломатии, среди стран-членов ЕС с каждым разом становится сложнее поддерживать консенсус по поводу санкционного давления на Россию.

США поставили финансовый ультиматум Зеленскому

Ранее Каллас заявила, что Европа планирует усилить военную помощь Киеву для продолжения боевых действий. Данное заявление было сделано на фоне перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.