Лидер Ирана на украинском языке напомнил о ненадежности США

Правительствам не следует полагаться на поддержку стран Запада, заявил в соцсетях верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла в пятницу, 28 февраля. Стороны не смогли прийти к компромиссу по ряду ключевых вопросов. В итоге, минеральная сделка не была подписана, пресс-конференцию отменили, украинскому лидеру посоветовали как можно быстрее покинуть Белый дом.

«Это должны понять все правительства. Правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», — написал на украинском языке Хаменеи.

Напомним, что в марте 2022 года верховный лидер заявил, что «сегодняшняя Украина — это вчерашний Афганистан», а первопричиной кризиса на Украине назвал политику США.