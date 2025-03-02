МАГАТЭ впервые провело ротацию на Запорожской АЭС без участия Украины

МАГАТЭ впервые провело ротацию персонала на Запорожской АЭС по маршруту, проходящему через территорию, контролируемую Россией. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщила пресс-служба Росатома.

© Вечерняя Москва

Изменение маршрута было обусловлено соображениями безопасности. Это событие, ранее считавшееся маловероятным, стало неожиданностью для наблюдателей.

Предыдущая смена была отложена из-за угрозы безопасности. Ротацию обеспечивали российские военные.

Присутствие инспекторов МАГАТЭ на станции способствует предотвращению обстрелов, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что плановая ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, которую ранее перенесли по вине Украины, снова сорвалась. Дипломат добавила, что Россия продолжит работать с руководством агентства, чтобы обеспечить безопасное пребывание и работу его сотрудников на электростанции.

23 октября 2024 года инженера ЗАЭС Сергея Потынгу обвинили в попытке покушения на сотрудников МАГАТЭ по поручению Главного управления разведки Минобороны Украины. Ему предъявили обвинения по делу об участии в террористическом сообществе, в покушении на совершение террористического акта, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ.