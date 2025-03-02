Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к Владимиру Зеленскому с призывом вернуться в США и наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме.

Такую информацию в воскресенье, 2 марта, приводит ежедневная британская газета The Daily Telegraph.

«...Стармер призвал Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после перепалки в Овальном кабинете», — отмечается в публикации.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трампа впечатлила работа вице-президента США Джей Ди Вэнса на встрече с Зеленским в Белом доме.