Администрация Трампа потребовала публичных извинений Зеленского

Владимиру Зеленскому следует принести публичные извинения за неподобающее протоколу поведение во время встречи в Овальном кабинете Белого дома, полагают в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

28 февраля Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретились в Овальном кабинете Белого дома для подписания сделки по редкоземельным ресурсам. Переговоры не удались, сделка не была подписана, стороны отказались от проведения совместной пресс-конференции.

В американской администрации считают, что только после принесения извинений можно будет говорить о налаживании отношений и дальнейших контактах, отметил источник.

Трамп выразил гордость Вэнсом после встречи с Зеленским

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Зеленскому не стоило вести себя враждебно и следовало бы принести извинения за то, что «потратил время» американских властей.

Вместе с тем, ряд высокопоставленных европейцев высказался в защиту Зеленского, раскритиковал Трампа и Вэнса. Так, глава евродипломатии Кая Каллас заявила в пятницу, 28 февраля, что «свободному миру нужен новый лидер».