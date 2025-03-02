Глава Приднестровья выступил с обращением к жителям региона

В Молдавии до сих пор никто не понес наказание за преступления против Приднестровья в 1992 году. Об этом в обращении к народу заявил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

Красносельский обратился к народу 2 марта, в День начала отражения широкомасштабной агрессии Молдовы против народа Приднестровья.

Глава республики напомнил, что 33 года назад против республики начали необъявленную войну под прикрытием «обеспечения конституционного порядка». При этом имелись все признаки геноцида.

«К сожалению, трагические события 1991-1992 годов так и остались без политической и правовой оценки. Никто из руководства Молдовы так и не понес заслуженного наказания за убийства и массовые нарушения прав человека, никто не принес извинения приднестровцам за содеянное, никто не раскаялся», — заявил Красносельский.

По его словам, состоявшийся в 1993 году в Москве Международный общественный трибунал констатировал грубые и серьезные нарушения норм международного гуманитарного права со стороны Молдовы.

Красносельский добавил, что Приднестровье помнит всех своих погибших сыновей и дочерей. Безусловным приоритетом для приднестровцев остается мирное разрешение противоречий во внешней политике, а «события тридцатитрехлетней давности никогда не должны повториться вновь».