Военкор назвал слово, которое Зеленский не слышал уже много лет

Президент Украины Владимир Зеленский, переспросивший у переводчика об одном из слов ведущего Fox News, показал, что он за много лет ни разу не слышал английское слово regret («сожаление»), написал в Telegram-канале военный корреспондент из Донецка Дмитрий Астрахань.

Он пришел к выводу, что политик не использовал данное слово ни в одном из многочисленных интервью и публичных выступлений.

Прошло много лет, и он ни разу ни в одном контексте не слышал этого слова. Ни в одной речи, ни в одном интервью, которые так щедро раздавал. Демократия, свобода, защита мира, военные преступления, геноцид и сотни других слов он знает, он их произносит легко. А вот сожалений нет, — заявил военкор.

Во время интервью ведущий спросил у Зеленского, сожалеет ли он о перепалке во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Однако политик с удивлением повернулся к переводчику и попросил его перевести вопрос.