Президент Бразилии указал на последствия речи Зеленского для Европы

Речь президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме перед американским лидером Дональдом Трампом обернется последствиями для Европы.

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Она могла нанести ущерб ЕС, об этом заявил в разговоре с журналистами президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает РИА Новости.

«Я не дипломат, но я верю в дипломатию. С тех пор, как она была создана, не было сцены столь гротескной, столь неуважительной, как та, что мы наблюдали в Овальном зале Белого дома», — отметил бразильский лидер.

Лула да Силва также обсудил встречу лидеров США и Украины с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Он пришел к выводу, что, вероятно, ЕС придется нести ответственность за восстановление республики, за сохранение НАТО и, возможно, «на Европу будет возложена ответственность за происходящую катастрофу».

«Я надеюсь, что теперь все усвоили урок. Только мир способен вернуть жизнь в нормальное русло и позволить нам жить в процветании», — заключил президент Бразилии.

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Ранее New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что после ссоры Зеленского и Трампа в Вашингтоне США может перестать оказывать военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), в том числе прекратить делиться с ними разведданными. Также Украину могут полностью отрезать от поставок американского вооружения.