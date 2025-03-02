Макрон заявил, что Россия готовится к захвату Молдавии и Румынии

Россия якобы может «направиться в Молдавию и Румынию» после Украины, если США окончательно прекратят оказывать помощь Киеву.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит издание Europe 1.

«(Россия – прим. ред.) наверняка направится в Молдавию, а возможно, и дальше, в Румынию (если США откажутся от помощи Украине – прим. ред.)», - утверждает он.

Возможный уход США с Украины «не в их интересах», считает французский президент. Он добавил, что то, что Соединенные Штаты сделали за последние три года в контексте помощи Украине, «полностью соответствует их дипломатическим и военным традициям».

Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным

По мнению Макрона, отсутствие гарантий безопасности для Украины со стороны США при заключении соглашения о мире может свести к минимуму «геостратегический потенциал сдерживания в отношении России, Китая и других стран исчез бы в тот же день».

До этого Макрон говорил, что французский ядерный зонтик над странами Европы сделает Францию сильнее.