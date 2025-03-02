Трамп вспомнил Путина после перепалки с Зеленским

После напряженной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома Дональд Трамп вспомнил о лидере России Владимире Путине, заявив о совместном преодолении трудностей.

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Об этом написал обозреватель Захари Вулф.

— Это отсылка к оценке разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа, — говорится в статье CNN.

Также Трамп высказался, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот перестанет критиковать Путина и заявит о стремлении к мирному урегулированию. По словам Трампа, он не заинтересован в затягивании конфликта.

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Сам Зеленский выступил против прекращения конфликта и перемирия с Москвой. Он заявил, что «только прекращение огня» с Россией «не сработает». В конце концов разговор между лидерами стран перерос в словесную перепалку.

Помимо этого, Трамп подчеркнул, что Украина больше не вернется к боевым действиям. Он добавил, что Киев и Вашингтон достигнут «большого соглашения», отметив, что сделка по редкоземельным металлам является «очень справедливой». В итоге подписание сделки отменилось.