Bloomberg: Стармер намерен призвать Европу увеличить ее военные расходы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует в воскресенье на встрече в Лондоне призвать глав европейских государств увеличить затраты на их военные нужды. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Стармер намерен обратиться с призывом к Европе
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По его сведениям, в ходе своей речи на саммите британский премьер скажет приглашенным европейским лидерам, что им надо реально подходить к тратам на оборону и что "выверенных речей" в поддержку Украины будет недостаточно, чтобы убедить президента США Дональда Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности после его перепалки в Белом доме с Владимиром Зеленским.

Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также некоторые другие европейские лидеры надеются договориться о более серьезных обязательствах в сфере безопасности, чтобы, как указывает агентство, затем получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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В воскресенье, как ожидается, в Лондоне пройдет встреча, посвященная обсуждению мира на Украине. На нее приглашены лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте. Турция будет представлена министром иностранных дел Хаканом Фиданом. В британском правительстве информировали, что стороны в числе прочего обсудят военную поддержку киевских властей, усиление экономического давления на Россию.

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