НАТО предрекли конец из-за Трампа и Украины

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предупредил, что альянс может прекратить свое существование. Его слова приводит The Telegraph.

© Лента.ру

Ставридис допустил роспуск блока и предположил, что он превратится в Организацию европейского договора. По его мнению, сейчас наблюдаются последние дни НАТО.

Маск поддержал идею выхода США из ООН и НАТО

Европейские члены стали больше беспокоиться на фоне требования президента США Дональда Трампа повысить оборонные расходы до пяти процентов ВВП. Волнение усилилось на фоне конфликта Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Сейчас союзники не знаю, кого поддерживать — Украину или Россию.

«Это глубоко вобьет клин в самое сердце альянса. <...> Дональд Трамп ясно дал понять, что не хочет принимать участия в оказании помощи Украине в дальнейшем», — отметил Ставридис.

Ранее в США задумались об отказе от военной помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что простые американцы устали спонсировать военные действия.