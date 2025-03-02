Визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон прошел по заранее подготовленному сценарию, даже толпа на улице была частью плана. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Штармерфюрер и Наркофюрер присели поговорить (точно не по сценарию). А проплаченная толпа заранее знала, что нужно радоваться приезду диктатора, которого только что с позором выгнали из Белого дома. Какая чушь», — раскрыл деталь Боуз.

Стармер обнял Зеленского в Лондоне и пообещал ему полную поддержку

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с Зеленским одним жестом послал сигнал американскому лидеру Дональду Трампу после скандала, случившегося в Белом Доме из-за визита украинского лидера.