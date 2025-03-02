Названы три ошибки Зеленского в отношениях с Трампом

Для администрации президента США Дональда Трампа и его ближайших соратников скандал в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским не стал неожиданностью. Об этом написало издание Axios.

По мнению журналистов, Зеленский совершил две критические ошибки еще до переговоров. 15 февраля он публично высмеял сделку по минералам, которую обсуждали в секретности. Кроме того, украинский лидер не надел костюм, как этого требует деловой стиль. В Белом доме сочли это решение знаком неуважения.

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«Публичные пререкания с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом стали третьей и последней ошибкой Зеленского», — отмечается в статье.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения об ископаемых была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.