Названы три ошибки Зеленского в отношениях с Трампом

Для администрации президента США Дональда Трампа и его ближайших соратников скандал в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским не стал неожиданностью. Об этом написало издание Axios.

Названы три ошибки Зеленского в отношениях с Трампом
© globallookpress.com

По мнению журналистов, Зеленский совершил две критические ошибки еще до переговоров. 15 февраля он публично высмеял сделку по минералам, которую обсуждали в секретности. Кроме того, украинский лидер не надел костюм, как этого требует деловой стиль. В Белом доме сочли это решение знаком неуважения.

Депутат Дубинский: Зеленский пойдет на дно и утащит за собой всех

«Публичные пререкания с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом стали третьей и последней ошибкой Зеленского», — отмечается в статье.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения об ископаемых была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

В мире
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Администрация США
Вашингтон
Соединенные Штаты