Маск поддержал идею выхода США из ООН и НАТО

Американский предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), согласился с идеей выхода Соединенных Штатов из ООН и НАТО.

"Я поддерживаю", - прокомментировал он в социальной сети X запись одного из пользователей о том, что США настала пора выйти из упомянутых организаций.

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Ранее американский сенатор-республиканец Майк Ли сообщил, что инициатива по выходу США из состава ООН и прекращению ее финансирования внесена в американский Сенат. Речь идет о полном выходе США из состава ООН и связанных с ней организаций, что также будет предусматривать прекращение их финансирования со стороны Вашингтона. Кроме того, инициатива предусматривает отмену соглашения с ООН о предоставлении ей права иметь официальную штаб-квартиру в Нью-Йорке, а также лишит сотрудников ООН дипломатического иммунитета в США.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. Еще до своего избрания он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность.