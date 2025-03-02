В США заявили о наслаждении России от перепалки Зеленского с Трампом

Россия наслаждается «унижением» украинского лидера в Овальном кабинете Белого дома, реакция президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей-Ди Вэнса превзошла все ожидания Москвы. Об этом заявило агентство Bloomberg.

Агентство обратило внимание, что реакция из России на произошедшее поступила практически сразу. В частности, по поводу перепалки высказались заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, философ Александр Дугин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Разногласия между США и Украиной играют на руку России, но это может привести к затягиванию войны, которую Москва готова прекратить», — подчеркнул декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.