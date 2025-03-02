Владимир Зеленский после скандальной встречи в пятницу с президентом США Дональдом Трампом не только сам пойдет на дно, но и потащит за собой Украину. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что до Зеленского никто и никогда не позволял себе так разговаривать с президентом США.

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Если бы не месте Зеленского был вменяемый политик, который думает об интересах своей страны больше, чем о собственном эго, то он нашел бы возможность извиниться перед Трампом, отметил Дубинский.

Однако, добавил депутат, Зеленский невменяемый, а его эго раздуто глобалистами до необъятных размеров.

Поэтому будет попытка сыграть репризу "врагу не сдается наш гордый Варяг", пойти на дно и - важно - утащить всех за собой, спрогнозировал Дубинский дальнейшие действия Зеленского.

Напомним, переговоры Трампа и Зеленского, состоявшиеся 28 февраля в Белом доме, закончились перепалкой. Американский лидер заявлял, что дело идет к Третьей мировой войне, и Зеленский не имеет права играться с этим. При этом украинский политик выступал против идеи о прекращении огня, он также спорил и перебивал собеседников.

В итоге Трамп обвинил Зеленского в неуважении и попросил покинуть Белый дом. Встреча закончилась досрочно, без подписания сделки по редкоземельным ресурсам.