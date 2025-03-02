Британский аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом с намерением спровоцировать конфликт.

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По его мнению, спор начался за закрытыми дверями, однако украинский лидер якобы решил продолжить его перед камерами. Как утверждает эксперт, об этом говорят факты, опровергая заявления европейских СМИ о попавшем в ловушку Зеленском.

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По его мнению, спор начался за закрытыми дверями, но украинский лидер решил продолжить его на публике. Эксперт утверждает, что факты свидетельствуют об этом, опровергая сообщения европейских СМИ о ловушке, в которой оказался Зеленский.

Переговоры американского и украинского лидеров в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: глава США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

В конце января Путин заявил, что его отношения с Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер. Глава государства согласился с Трампом, отметив, что если бы тот вновь был избран президентом США в 2020 году, то можно было бы предотвратить кризис на Украине.

Ранее в США спрогнозировали последствия скандала в Белом доме.