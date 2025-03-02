Три самолета нарушили воздушной пространство над поместьем Трампа

Три самолета нарушили воздушное пространство над городом Палм-Бич в штате Флорида, прямо над местом, где расположена резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом сообщил американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс в соцсети X.

По его словам, из-за инцидентов Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) подняло в воздух несколько истребителей F-16.

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«Во время двух перехватов истребителям пришлось включить сигнальные ракеты», — уточнил Старнс.

Он добавил, что все три самолета были выведены за пределы закрытой зоны.

В январе 2021 года над Мар-а-Лаго пролетели самолеты с баннерами, оскорбляющими Трампа. На одном из баннеров было написано: