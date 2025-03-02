Верховный лидер Ирана Хаменеи предупредил Зеленского о ненадежности США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о ненадежности поддержки западных стран после встречи украинского президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом Хаменеи написал в соцсети X.

Свой пост иранский лидер написал на украинском языке.

"Первый урок из ситуации в Украине заключается в том, что поддержка западных государств стран и правительств, которые являются их марионетками, – это мираж. Это должны понять все правительства", – говорится в сообщении Хаменеи.

Он обратился к странам, которые полагаются на поддержку США и Европы, посоветовав им посмотреть на сегодняшнее положение Украины.

Встреча Зеленского и Трампа, прошедшая в Вашингтоне, завершилась перепалкой на повышенных тонах. Глава Белого дома указал, что Зеленский неуважительно ведет себя по отношению к США и "заигрывает с третьей мировой войной". После конфликта украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.

Вскоре американский лидер заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Позже президент США добавил, что для возвращения к диалогу с украинским президентом тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Владимира Путина.