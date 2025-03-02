В США объяснили посыл Трампа в общении с Зеленским

Президент США Дональд Трамп во время и после перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским пытается донести, что Киев действует не с позиции силы и реальность совершенно другая. Посыл хозяина Белого дома объяснил бывший сотрудник Пентагона Майкл Малуф в беседе с телеканалом Russia Today (RT).

«Он (Зеленский) стоит на грани полного поражения. И Трамп доносит до Зеленского — не облачая это в слова, — что, если тот сейчас не придет к компромиссу, его страну полностью поглотят», — сказал Малуф.

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Собеседник телеканала отметил, что поведение Зеленского в Белом доме показывает неготовность украинского лидера к переговорам. В свою очередь, Трамп в ответ дал понять гостю, что не стоит замахиваться на США, подчеркнул Малуф.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.